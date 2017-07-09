Месси с супругой проводят медовый месяц вместе с Суаресами

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси со своей супругой Антонеллой Роккуццо проводят медовый месяц вместе с партнером аргентинца по клубу Луисом Суаресом и его второй половинкой Софией Балби.

Снимки с отдыха на островах Антигуа и Барбуда в своем инстаграме выложил уругвайский бомбардир "сине-гранатовых":

Напомним, зарплата Месси по новому контракту составит 62 миллиона евро в год. | soccernews.ru