Месси с сыном сыграли против "Реала"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси вернулся из расположения сборной Аргентины и провел день в кругу своей семьи.

Так, в одной из социальных сетей супруга одного из лучших игроков современности опубликовала фото, на котором видно как ее муж вместе со старшим сыном Тиаго играют в футбол на консоли против мадридского "Реала":

Напомним, Роналду считает, что следующие "Золотые мячи" будут выигрывать только он с Месси. | soccernews.ru