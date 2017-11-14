Месси с сыном сыграли против "Реала"

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Месси с сыном сыграли против "Реала"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси вернулся из расположения сборной Аргентины и провел день в кругу своей семьи.

Так, в одной из социальных сетей супруга одного из лучших игроков современности опубликовала фото, на котором видно как ее муж вместе со старшим сыном Тиаго играют в футбол на консоли против мадридского "Реала":

Напомним, Роналду считает, что следующие "Золотые мячи" будут выигрывать только он с Месси. | soccernews.ru

комментарии
Царь

Они за вратаря оба? xD

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