Месси с тремя сыновьями

Антонелла Рокуццо, супруга ведущего форварда "Барселоны" Лионеля Месси, опубликовала в своём инстаграме фотографию аргентинца с сыновьями.

Напомним, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" воспитывает троих детей - Маттео, Тиаго и Чиро, последний из которых родился 10 марта.

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