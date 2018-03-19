Месси с тремя сыновьями

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Месси с тремя сыновьями

Антонелла Рокуццо, супруга ведущего форварда "Барселоны" Лионеля Месси, опубликовала в своём инстаграме фотографию аргентинца с сыновьями.

Напомним, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" воспитывает троих детей - Маттео, Тиаго и Чиро, последний из которых родился 10 марта. 

 

Feliz día Papi❤️ Te amamos tanto!!! Gracias por ser el mejor papá del mundo❤️ @leomessi

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

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