Месси с января играл с травмой
Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что его несколько месяцев беспокоила травма паха.
"Чувствую себя хорошо. Это длилось с января, была сильная боль, но всё было под контролем. Я мог нормально играть и теперь готов на сто процентов", - цитирует аргентинца Marca.
В текущем сезоне 31-летний Месси забил 50 голов и сделал 22 ассиста в 49 матчах за "Барселону".
Форвард "сине-гранатовых" близок к выигрышу шестой в карьере "Золотой бутсы".
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|Команда
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|О
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|Барселона
|38
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|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
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|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
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|Райо Вальекано
|38
|32