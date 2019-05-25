Месси с января играл с травмой

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что его несколько месяцев беспокоила травма паха.

"Чувствую себя хорошо. Это длилось с января, была сильная боль, но всё было под контролем. Я мог нормально играть и теперь готов на сто процентов", - цитирует аргентинца Marca.

В текущем сезоне 31-летний Месси забил 50 голов и сделал 22 ассиста в 49 матчах за "Барселону".

Форвард "сине-гранатовых" близок к выигрышу шестой в карьере "Золотой бутсы".

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