Месси с женой и Агуэро отжигают под Шакиру

Теги барселоналионель мессисерхио агуэро

Месси с женой и Агуэро отжигают под ШакируВ интернете появились очередные ролики, снятые на свадьбе форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

На одном из них запечатлено, как молодожены и форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро "отрываются" под одну из песен Шакиры.

Напомним, что свадьба 30-летнего Лионеля Месси и 29-летней Антонеллы Роккуццо состоялась на прошлой неделе.

Читайте: Месси удивил своим субботним поступком | http://soccernews.ru

комментарии
саид

бухай месси

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Пьянь

Гости сплошные миллионеры, а снято на телефон с 1-мегапиксельной камерой.

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"Напомним, что свадьба Месси и 30-летнего Лионеля Месси и 29-летней Антонеллы Роккуццо состоялась на прошлой неделе." - Чего?!

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