Месси с женой и Агуэро отжигают под Шакиру

В интернете появились очередные ролики, снятые на свадьбе форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

На одном из них запечатлено, как молодожены и форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро "отрываются" под одну из песен Шакиры.

Напомним, что свадьба 30-летнего Лионеля Месси и 29-летней Антонеллы Роккуццо состоялась на прошлой неделе.

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