Месси с женой ожидают появления третьего ребенка

Жена нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла Рокуццо подтвердила информацию о своей беременности.

"Семья из пяти человек", - подписала Рокуццо фотографию в своем Instagram, на которой изображена он с мужем и двумя сыновьями.

Фото: Семья Месси.

Напомним, что у 30-летнего Месси уже есть двое детей от Антонеллы – 2-летний Матео и 4-летний Тьяго.

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