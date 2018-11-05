Месси сам решил, что сыграет с "Интером", тренерский штаб "Барселоны" выступал против

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сам решил, что сыграет с "Интером" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Как сообщает Sport.es, тренерский штаб "сине-гранатовых" выступал против участия 31-летнего аргентинца в вышеуказанном поединке, однако футболист не прислушался к этому и потребовал включить его в заявку.

Напомним, что Месси находился в лазарете с 20 октября из-за перелома руки. Предполагалось, что он пропустит около трёх недель. Однако форвард восстановился быстрее, чем ожидалось, и уже провёл несколько полноценных тренировок.

Матч "Интер" - "Барселона" состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.

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