Месси сам решит будет ли участвовать в матче с "Реалом"
Футболист "Барселоны" Лионель Месси может участвовать в матче 1/2 Кубка Испании с "Реалом", который пройдет завтра, 6 февраля, информирует Mundo Deportivo.
По данным издания , у игрока нет серьезной травмы, присутствуют только спазмы в мышцах. Поэтому Месси сам решит будет ли участвовать в Эль Классико.
Ранее он был замечен на тренировке в общей группе "Барселоны".
Напомним, аргентинец был травмирован в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:2).
Встреча "Барселона" - "Реал" состоится на "Камп Ноу". Начало встречи - в 23:00 мск.
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