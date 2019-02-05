Месси сам решит будет ли участвовать в матче с "Реалом"

1 Теги лионель мессиреал мадридбарселона

Месси сам решит будет ли участвовать в матче с "Реалом"

Футболист "Барселоны" Лионель Месси может участвовать в матче 1/2 Кубка Испании с "Реалом", который пройдет завтра, 6 февраля, информирует Mundo Deportivo.

По данным издания , у игрока нет серьезной травмы, присутствуют только спазмы в мышцах. Поэтому Месси сам решит будет ли участвовать в Эль Классико.  

Ранее он был замечен на тренировке в общей группе "Барселоны".

Напомним, аргентинец был травмирован в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:2).

Встреча "Барселона" - "Реал" состоится на "Камп Ноу". Начало встречи - в 23:00 мск.

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Комментарии

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zzivanblinov

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