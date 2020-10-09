Месси - самый дорогой футболист Примеры по версии Transfermarkt
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил новый рейтинг от портала Transfermarkt.
Звёздный аргентинец остаётся самым дорогостоящим футболистом в чемпионате Испании.
Примечательно, что в первой пятёрке нет ни одного игрока из состава действующего чемпиона - мадридского "Реала".
Топ-10 самых дорогих футболистов Примеры по версии Transfermarkt
1. Лионель Месси ("Барселона") - 100 млн евро;
2. Ян Облак ("Атлетико") - 90 млн евро;
3. Жоау Фелиш ("Атлетико") - 80 млн евро;
4. Ансу Фати ("Барселона") - 80 млн евро;
5. Антуан Гризманн ("Барселона") - 80 млн евро;
6. Тибо Куртуа ("Реал") - 75 млн евро;
7. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - 75 млн евро;
8. Рафаэль Варан ("Реал") - 70 млн евро;
9. Френки Де Йонг ("Барселона") - 70 млн евро;
10. Федерико Вальверде ("Реал") - 70 млн евро.
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Главные новости дня: 8 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14