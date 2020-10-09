Месси - самый дорогой футболист Примеры по версии Transfermarkt

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил новый рейтинг от портала Transfermarkt.

Звёздный аргентинец остаётся самым дорогостоящим футболистом в чемпионате Испании.

Примечательно, что в первой пятёрке нет ни одного игрока из состава действующего чемпиона - мадридского "Реала".

Топ-10 самых дорогих футболистов Примеры по версии Transfermarkt

1. Лионель Месси ("Барселона") - 100 млн евро;

2. Ян Облак ("Атлетико") - 90 млн евро;

3. Жоау Фелиш ("Атлетико") - 80 млн евро;

4. Ансу Фати ("Барселона") - 80 млн евро;

5. Антуан Гризманн ("Барселона") - 80 млн евро;

6. Тибо Куртуа ("Реал") - 75 млн евро;

7. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - 75 млн евро;

8. Рафаэль Варан ("Реал") - 70 млн евро;

9. Френки Де Йонг ("Барселона") - 70 млн евро;

10. Федерико Вальверде ("Реал") - 70 млн евро.

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