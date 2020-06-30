Месси - самый результативный футболист в XXI веке

1 Теги лионель мессикриштиану роналдузлатан ибрагимовичлуис суарескарим бензема

Месси - самый результативный футболист в XXI веке

Портал Transfermarkt назвал самых результативных футболистов ХХІ столетия.

Первое место занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который сделал 1014 результативных действий в 861 матче. Вторым стал португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. На счету португальца 985 голевых действий в 1004 поединках. В первую тройку также вошел шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович (717 голевых действий в  860 матчах).

Топ-10 самых результативных футболистов ХХІ века выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона) - 1014 голевых действий в 861 матче, 699 голов и 315 результативных передач.

2. Криштиану Роналду ("Ювентус) - 985 голевых действий в 1004 матчах, 727 голов и 258 результативных передач.

3. Златан Ибрагимович ("Милан") - 717 голевых действий в 860 матчах, 521 гол и 196 результативных передач.

4. Луис Суарес ("Барселона") - 714 голевых действий в 713 матчах, 459 голов и 255 результативных передач.

5. Роберт Левандовски ("Бавария") - 600 голевых действий в 698 матчах, 466 голов и 134 результативные передачи.

6. Тьерри Анри (экс-"Барселона", "Арсенал", "Ювентус" и "Монако") - 559 голевых действий в 716 матчах, 369 голов и 190 результативных передач.

7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити) - 545 голевых действий в 733 матчах, 414 голов и 131 результативная передача.

8. Уэйн Руни ("Дерби Каунти) - 543 голевых действий в 864 матчах, 364 гола и 179 результативных передач.

9. Самюэль Это'О (экс-"Барселона", "Интер", "Анжи", "Реал", "Челси" - 524 голевых действий в 805 матчах, 408 голов и 116 результативных передач.

10. Карим Бензема ("Реал") - 513 голевых действий в 735 матчах, 337 голов и 176 результативных передач.

Не пропустите: Goal.com назвал десятку главных претендентов на "Золотой мяч"-2020: Роналду - второй, Месси - четвёртый. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

ЗМ Месси навсегда... И больше никому не давать.... Шампунь обкусает локотки... Хе-хе..

Ответить

главное

Джанлука Ди Марцио: Хакими перешел в "Интер"

Джанлука Ди Марцио: Хакими перешел в "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов