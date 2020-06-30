Месси - самый результативный футболист в XXI веке
Портал Transfermarkt назвал самых результативных футболистов ХХІ столетия.
Первое место занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который сделал 1014 результативных действий в 861 матче. Вторым стал португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. На счету португальца 985 голевых действий в 1004 поединках. В первую тройку также вошел шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович (717 голевых действий в 860 матчах).
Топ-10 самых результативных футболистов ХХІ века выглядит так:
1. Лионель Месси ("Барселона) - 1014 голевых действий в 861 матче, 699 голов и 315 результативных передач.
2. Криштиану Роналду ("Ювентус) - 985 голевых действий в 1004 матчах, 727 голов и 258 результативных передач.
3. Златан Ибрагимович ("Милан") - 717 голевых действий в 860 матчах, 521 гол и 196 результативных передач.
4. Луис Суарес ("Барселона") - 714 голевых действий в 713 матчах, 459 голов и 255 результативных передач.
5. Роберт Левандовски ("Бавария") - 600 голевых действий в 698 матчах, 466 голов и 134 результативные передачи.
6. Тьерри Анри (экс-"Барселона", "Арсенал", "Ювентус" и "Монако") - 559 голевых действий в 716 матчах, 369 голов и 190 результативных передач.
7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити) - 545 голевых действий в 733 матчах, 414 голов и 131 результативная передача.
8. Уэйн Руни ("Дерби Каунти) - 543 голевых действий в 864 матчах, 364 гола и 179 результативных передач.
9. Самюэль Это'О (экс-"Барселона", "Интер", "Анжи", "Реал", "Челси" - 524 голевых действий в 805 матчах, 408 голов и 116 результативных передач.
10. Карим Бензема ("Реал") - 513 голевых действий в 735 матчах, 337 голов и 176 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18