Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду зарабатывает почти вдвое меньше

Теги лионель мессикриштиану роналдунеймарантуан гризманнлуис суаресгарет бэйлэден азар

Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду зарабатывает почти вдвое меньше

Авторитетное французское издание L’Equipe раскрыло данные о зарплатах ведущих футболистов мира.

Больше всех зарабатывает капитан "Барселоны" Лионель Месси - 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов (99,6 млн в год).

В топ-3 также вошли форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий ПСЖ Неймар - 4,5 и 3 миллиона в месяц соответственно (54 и 36 млн в год).

Замыкают пятёрку самых высокооплачиваемых игроков представители "Барселоны" Антуан Гризманн и Луис Суарес - обоим капает на счёт по 2,9 миллиона евро ежемесячно.

Далее следуют два вингера мадридского "Реала" - Эден Азар и Гарет Бэйл. Бельгийцу и валлийцу платят по 2,5 миллиона евро в месяц.

Не пропустите: Головин занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков "Монако". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зарплаты топ-тренеров: Симеоне лидирует с огромным отрывом, Клопп и Моуринью делят третье место

Зарплаты топ-тренеров: Симеоне лидирует с огромным отрывом, Клопп и Моуринью делят третье место

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов