Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду зарабатывает почти вдвое меньше
Авторитетное французское издание L’Equipe раскрыло данные о зарплатах ведущих футболистов мира.
Больше всех зарабатывает капитан "Барселоны" Лионель Месси - 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов (99,6 млн в год).
В топ-3 также вошли форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий ПСЖ Неймар - 4,5 и 3 миллиона в месяц соответственно (54 и 36 млн в год).
Замыкают пятёрку самых высокооплачиваемых игроков представители "Барселоны" Антуан Гризманн и Луис Суарес - обоим капает на счёт по 2,9 миллиона евро ежемесячно.
Далее следуют два вингера мадридского "Реала" - Эден Азар и Гарет Бэйл. Бельгийцу и валлийцу платят по 2,5 миллиона евро в месяц.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14