Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду зарабатывает почти вдвое меньше

Авторитетное французское издание L’Equipe раскрыло данные о зарплатах ведущих футболистов мира.

Больше всех зарабатывает капитан "Барселоны" Лионель Месси - 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов (99,6 млн в год).

В топ-3 также вошли форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий ПСЖ Неймар - 4,5 и 3 миллиона в месяц соответственно (54 и 36 млн в год).

Замыкают пятёрку самых высокооплачиваемых игроков представители "Барселоны" Антуан Гризманн и Луис Суарес - обоим капает на счёт по 2,9 миллиона евро ежемесячно.

Далее следуют два вингера мадридского "Реала" - Эден Азар и Гарет Бэйл. Бельгийцу и валлийцу платят по 2,5 миллиона евро в месяц.

Не пропустите: Головин занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков "Монако". | http://soccernews.ru