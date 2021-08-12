Месси - самый высокооплачиваемый футболист в истории Лиги 1

Фото: инстаграм Месси

Появилась новая информация о зарплате Лионеля Месси в ПСЖ.

Как сообщает Le Parisien, 34-летний аргентинец будет зарабатывать в новом клубе 41 миллион евро за сезон после уплаты налогов.

Таким образом, Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории Лиги 1.

Ранее самым высокооплачиваемым игроком был нападающий ПСЖ Неймар, зарплата которого составляет около 37 миллионов евро в год.

Читайте также: Месси объяснил, почему выбрал ПСЖ. | http://soccernews.ru