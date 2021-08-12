Месси - самый высокооплачиваемый футболист в истории Лиги 1
Фото: инстаграм Месси
Появилась новая информация о зарплате Лионеля Месси в ПСЖ.
Как сообщает Le Parisien, 34-летний аргентинец будет зарабатывать в новом клубе 41 миллион евро за сезон после уплаты налогов.
Таким образом, Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории Лиги 1.
Ранее самым высокооплачиваемым игроком был нападающий ПСЖ Неймар, зарплата которого составляет около 37 миллионов евро в год.
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|28
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|49
|5
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|Реймс
|28
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|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
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|28
|23
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|Тулуза
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|13