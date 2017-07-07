Месси - самый высокооплачиваемый представитель командных видов спорта в мире
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу по-прежнему не рассказал о размере зарплаты нападающего Лионеля Месси по новому контракту.
Несмотря на это, функционер заявил, что аргентинец стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.
"Мы не можем раскрывать, сколько получает Месси. Но это лучший игрок в мире, и он получает как лучший игрок в мире в истории футбола. Это самый высокооплачиваемый представитель командных видов спорта в мире, потому что никто не дает своей команде столько, сколько дает Месси "Барселоне", - сказал он.
Читайте: Новый контракт Месси обойдется "Барселоне" в сумасшедшую сумму | http://soccernews.ru
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