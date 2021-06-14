Месси: "Сборная Аргентины никогда не зависела от меня"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о собственной значимости для национальной команды.

"Сборная никогда не зависела от меня. Наша цель - выстроить сильный единый коллектив. Если мы не станем по-настоящему сильной командой, будет трудно побеждать и достигать поставленных целей. Думаю, что сейчас мы сильны именно как коллектив. Думаю, мы на правильном пути", - приводит слова Месси Goal.com.

Нападающий выступает за "альбиселесте" с 2005 года, сыграл 144 матча и забил 72 гола.

Напомним, что на взрослом уровне 33-летний Месси не выиграл с аргентинской сборной ни одного трофея.

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