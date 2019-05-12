Месси сбрил бороду после разгромного поражения "Барселоны" в матче с "Ливерпулем"
Сегодня, 11 мая, "Барселона" провела тренировку перед матчем 37-го тура Ла Лиги с "Хетафе". Об этом информирует Sport.es.
В сети появилось видео, как футболисты готовятся к занятию. Перед тренировкой главный тренер команды Эрнесто Вальверде пообщался с игроками. На ролике заметно,что футболисты находятся в уныние, а капитан команды предстал в необычном образе: Месси сбрил бороду.
Последний раз он это делал после того, как вернулся в сборную Аргентины - 22 марта.
Напомним, матч с "Хетафе" будет первым после разгромного поражения от "Ливерпуля" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30