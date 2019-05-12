Месси сбрил бороду после разгромного поражения "Барселоны" в матче с "Ливерпулем"

Сегодня, 11 мая, "Барселона" провела тренировку перед матчем 37-го тура Ла Лиги с "Хетафе". Об этом информирует Sport.es.

В сети появилось видео, как футболисты готовятся к занятию. Перед тренировкой главный тренер команды Эрнесто Вальверде пообщался с игроками. На ролике заметно,что футболисты находятся в уныние, а капитан команды предстал в необычном образе: Месси сбрил бороду.

Последний раз он это делал после того, как вернулся в сборную Аргентины - 22 марта.

Напомним, матч с "Хетафе" будет первым после разгромного поражения от "Ливерпуля" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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