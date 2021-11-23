Месси считает, что в "Барселоне" плохо обращаются с тренерами

1 Теги лионель мессирональд куманбарселона

Месси считает, что в "Барселоне" плохо обращаются с тренерамиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Аргентинский "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера "Барселоны", за которую форвард выступал всю карьеру до прошедшего лета.

– Вы считаете, что "Барселона" несправедливо поступила с Куманом? Как вы думаете, ситуация в клубе – это ответственность тренера?

– В "Барсе" всегда несправедливы к тренерам. Так было с Куманом, так было и с Вальверде... Когда команда показывает плохие результаты, назначить тренера виноватым – самое простое. Легче поменять его, чем игроков.

Куман пришел в очень сложный момент, когда ушли важные игроки, но ему удалось ввести в состав молодежь. Как я уже сказал, винить тренера проще всего. И это их профессия. Они знают, что так будет, – сказал Месси.

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