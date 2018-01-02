Месси: "Считаю, что я не подхожу для роли тренера"

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Месси: "Считаю, что я не подхожу для роли тренера"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что он не планирует становиться тренером по окончании карьеры. 

"Стать тренером по окончании карьеры футболиста? Я думаю, что не подхожу для роли тренера. Возможно, когда-нибудь я поменяю мнение по этому вопросу", - приводит слова Месси Blic Online.

Напомним, что контракт 30-летнего Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси: "Я должен прогрессировать в исполнении пенальти". | http://soccernews.ru

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