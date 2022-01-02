Месси сдал положительный тест на коронавирус
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
В составе "Пари Сен-Жермен" произошла небольшая вспышка коронавируса.
Как сообщает пресс-служба парижского клуба, положительные тесты на ковид сдали Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.
Отмечается, что все футболисты соблюдают самоизоляцию и соблюдают все правила действующего ковид-протокола Лиги 1.
Следующий матч ПСЖ сыграет 3 января в гостях против "Банна" в рамках 1/16 финала Кубка Фрацнии.
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|Лион
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|40
|8
|Монпелье
|28
|40
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13