Месси сдал положительный тест на коронавирус

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

В составе "Пари Сен-Жермен" произошла небольшая вспышка коронавируса.

Как сообщает пресс-служба парижского клуба, положительные тесты на ковид сдали Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.

Отмечается, что все футболисты соблюдают самоизоляцию и соблюдают все правила действующего ковид-протокола Лиги 1.

Следующий матч ПСЖ сыграет 3 января в гостях против "Банна" в рамках 1/16 финала Кубка Фрацнии.

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