Месси сделал хет-трик из голевых передач в матче с "Сент-Этьеном"

Теги лионель мессипсжстатистика

Месси сделал хет-трик из голевых передач в матче с "Сент-Этьеном"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сделал хет-трик из голевых передач в матче 15-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (3:1).

Форвард дважды ассистировал Маркиньосу (45 и 90 минуты), а также Анхелю Ди Марии (79 минута).

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Фердинанд раскритиковал Месси, Мбаппе и Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" одержало феерическую победу над "Рубином"

"Динамо" одержало феерическую победу над "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов