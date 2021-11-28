Месси сделал хет-трик из голевых передач в матче с "Сент-Этьеном"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сделал хет-трик из голевых передач в матче 15-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (3:1).

Форвард дважды ассистировал Маркиньосу (45 и 90 минуты), а также Анхелю Ди Марии (79 минута).

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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