Месси сделал одну голевую передачу за 14 матчей Примеры

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился ассистом в игре против "Вальядолида" (3:0).

Отметим, что это первая голевая передача аргентинца за 14 матчей текущего розыгрыша Примеры. В сезоне Примеры 2019/20 Месси совершил 23 ассиста в 33 играх.

Всего в этом сезоне на счету Месси 10 голов и 3 результативные передачи в 18 матчах.

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