Месси сделал подарок таланту из дортмундской "Боруссии"

Форвард дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко получил подарок на день рождения от капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Аргентинец прислал камерунцу на 15-летие футболку "блауграны" с автографами.

Юный нападающий "шмелей" поблагодарил Месси в инстаграме, назвав его своим кумиром.

Мукоко в составе "Боруссии" U19 провёл 11 матчей и забил в них 18 голов.

Не пропустите: Месси стал лучшим форвардом 2019 года по версии ESPN. | http://soccernews.ru