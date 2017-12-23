Месси сделал в Эль Класико столько же острых передач, сколько и все игроки "Реала" вместе взятые

В рамках 17-го тура испанской Примеры "Барселона" на выезде разгромила "Реал" со счётом 3:0.

В ходе Эль Класико ведущий форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси сделал 8 острых передач.

Примечательно, что столько же отдали в прошедшем матче все игроки "Реала" вместе взятые.

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