Месси сделал важное заявление о своём будущем в "Барселоне"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, когда примет окончательное решение о своём будущем в каталонской команде.

По словам звёздного аргентинца, до лета он не намерен вести переговоры ни с "сине-гранатовыми", ни с другими клубами.

"Пока ничего не ясно. Я дождусь завершения сезона. Главное - думать о команде и, не отвлекаясь на посторонние вещи, попытаться выиграть трофеи", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

33-летний нападающий в текущем сезоне забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 18 играх за "Барсу".

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