Месси сделал выбор между Коутиньо и Озилом

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси сделал выбор между потенциальными новичками своей команды - Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль") и Месутом Озилом ("Арсенал").

Как информирует Daily Mail, аргентинец сообщил руководству "сине-гранатовых", что он предпочитает, чтобы зимой его одноклубником стал бразилец. Поэтому он попросил клуб сделать все возможное, дабы подписать 25-летнего хавбека "красных".

Напомним, Хави рассказал о своей первой встрече с Месси. | soccernews.ru