Месси сделал выбор между Коутиньо и Озилом

Теги лионель мессибарселонакоутиньомесут озил

Месси сделал выбор между Коутиньо и ОзиломВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси сделал выбор между потенциальными новичками своей команды - Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль") и Месутом Озилом ("Арсенал").

Как информирует Daily Mail, аргентинец сообщил руководству "сине-гранатовых", что он предпочитает, чтобы зимой его одноклубником стал бразилец. Поэтому он попросил клуб сделать все возможное, дабы подписать 25-летнего хавбека "красных".

Напомним, Хави рассказал о своей первой встрече с Месси. | soccernews.ru

комментарии
ХАВЫВА

Коутиньо не будет так же отлично играть, как в Ливерпуле, а у Озила ещё есть шанс перебраться из помойки под названием Арсенал

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Неймар

ипло стяни

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!!!

Карлик может идти на хуй, чмесси предпочитает, пздц смех

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Миша

Эээ, глоры, успокойтесь

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Неймар

Ты петуч

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