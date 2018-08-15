Месси сделал заявление о целях "Барселоны" в этом сезоне

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Месси сделал заявление о целях "Барселоны" в этом сезоне
Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступил с заявлением на "Камп Ноу" и рассказал о целях команды.

"Для меня честь быть капитаном "Барселоны". Это большая ответственность. Но у меня есть такие прекрасные примеры, как Пуйоль, Хави и Иньеста, по которому мы будем сильно скучать. 

Уверен, что наши новички нам помогут. В прошлом сезоне мы выиграли Кубок Испании и Ла Лигу, но неудачно выступили в Лиге Чемпионов. Теперь мы сделаем все возможное, чтобы вернуть этот прекрасный кубок на "Камп Ноу". Visca el Barca, Visca Catalunya», – приводит слова Месси официальный твиттер клуба.

Напомним, что "Барселона" в трех последних розыгрышах Лиги Чемпионов неизменно вылетала на стадии 1/4 финала.

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