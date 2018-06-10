Месси сделал заявление о своем будущем в сборной Аргентины



Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не исключает завершения международной карьеры после Чемпионата Мира-2018.

"Моя карьера в сборной Аргентины зависит от результатов ЧМ-2018. До этого мы трижды проиграли в финале и у нас возникли трудности с прессой. Мы по разному оцениваем выход команды в финал", - приводит слова Месси sport.es.

Напомним, что на ЧМ-2018 Аргентина сыграет в одной группе с Исландией, Хорватией и Нигерией.

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