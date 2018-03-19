Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси сделал заявление по своему будущему.

" Завершение карьеры? Я не знаю, я об этом не думаю. Все говорят, что этот шаг очень сложный, но так и должно быть. Я не знаю, что буду делать, или где буду жить. Либо здесь, в Барселоне, либо в Росарио. Нам придется подумать об этом. Мне жаль, что я не смог насладиться моментами жизни, которые стали невозможными из-за ограничений, связанных с работой футболиста ", - цитирует 30-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, Месси высказался о предстоящем Чемпионате Мира в России. | soccernews.ru