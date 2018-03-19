Месси сделал заявление по своему будущему

Теги барселоналионель месси

Месси сделал заявление по своему будущемуВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси сделал заявление по своему будущему.

"Завершение карьеры? Я не знаю, я об этом не думаю. Все говорят, что этот шаг очень сложный, но так и должно быть. Я не знаю, что буду делать, или где буду жить. Либо здесь, в Барселоне, либо в Росарио. Нам придется подумать об этом. Мне жаль, что я не смог насладиться моментами жизни, которые стали невозможными из-за ограничений, связанных с работой футболиста", - цитирует 30-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, Месси высказался о предстоящем Чемпионате Мира в России. | soccernews.ru

комментарии
виталий

он не пойдет нахуй а ты пойдешь

Ответить
Сергей

А не пошел бы он нахуй уже ваш Месси

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов