Месси сделал заявление после завоевания "Золотого мяча"

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Месси сделал заявление после завоевания "Золотого мяча"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал завоевание "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту в мире по итогам года.

"Я благодарен моим партнерам по команде. В 2009 году я впервые выиграл "Золотой мяч", а сегодня я получил его в шестой раз. Как говорит моя жена, не прекращайте мечтать", - приводятся слова Месси в Twitter Footballogue.

32-летний Месси установил мировой рекорд, выиграл "Золотой мяч" в шестой раз. Ранее он становился победителем в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. 

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