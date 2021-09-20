Месси сдержанно отреагировал на победный гол ПСЖ в матче с "Лионом"

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Месси сдержанно отреагировал на победный гол ПСЖ в матче с "Лионом"

Фото твиттер talkSPORT

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не выразил большой радости в связи с голом своей команды, забитым в концовке матча с "Лионом".

Мауро Икарди отличился на 92-й минуте, что принесло парижанам три очка, однако звёздный новичок команды отреагировал на это сдержанно.

Месси встал с места на скамейке запасных, посмотрел на поле и сдержанно похлопал.

Напомним, что Месси заменили в середине второго тайма, чем он остался крайне недоволен, вследствие чего отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино.

Не пропустите: Почеттино прокомментировал конфликт с Месси во время матча ПСЖ - "Лион". | http://soccernews.ru
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