Месси сегодня объявит, что останется в "Барселоне"

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Месси сегодня объявит, что останется в "Барселоне"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси принял решение продолжить выступать за каталонский клуб.

Как сообщает Sphera Sports, сегодня звёздный аргентинец официально объявит, что остаётся на "Камп Ноу".

По информации источника, 33-летний футболист уже записал соответствующее обращение.

Напомним, что Месси хотел уйти из "Барсы" в текущее трансферное окно, но ему не позволили расторгнуть контракт в одностороннем порядке, а платить за него отступные в размере 700 миллионов евро желающих не нашлось.

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Комментарии

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lesnovsky

Не надо, Лео, не трать силы... Я за тебя это уже давно объявил... Хе-хе...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

В наказание уменьшить зарплату в 2,5 раза за поведение и шантаж.

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