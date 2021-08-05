Месси сегодня подпишет контракт с "Барселоной"

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий Лионель Месси сегодня может подписать новый контракт с "Барселоной", сообщает Фернандо Поло.

По информации источника, сегодня отец футболиста - Хорхе Месси встретится с президентом клуба Жоаном Лапортой, чтобы закрыть сделку о новом соглашении.

Ожидается, что после этой встречи Лео Месси подпишет новый контракт, который будет рассчитан на пять лет.

Отмечается, что хоть контракт и будет рассчитан на 5 лет, но по факту всего-лишь на 2 года.

После окончания сезона 2022/2023 Месси сможет уйти из "Барселоны" в МЛС.

Ранее сообщалось, что начиная с 2023 года футболист будет анализировать сезон за сезоном, как он себя чувствует физически и сможет ли он дальше играть на высоком уровне. Если он посчитает, что уже не может или хочет поиграть в чемпионате США, то сможет уйти.

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