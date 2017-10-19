Месси съел во время матча с "Олимпиакосом" карамельную конфету

Стало известно, что ел нападающий "Барселоны" Лионель Месси во время матча 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" (3:1), сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист съел обычную карамельную конфету, так как у него пересохло во рту.

Ранее сообщалось, что форвард принял таблетку глюкозы, чтобы добавить мышцам энергии.

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