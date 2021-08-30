Месси сфотографировался с сыном вратаря "Реймса" после дебютного матча за ПСЖ

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Месси сфотографировался с сыном вратаря "Реймса" после дебютного матча за ПСЖ

Фото твиттер ПСЖ

Голкипер "Реймса" Предраг Райкович обратился с просьбой к дебютанту ПСЖ Лионелю Месси после очного матча 4-го тура Лиги 1.

Вратарь захотел, чтобы его сын сфотографировался со звёздным аргентинцем.

34-летний нападающий согласился сделать фото с ребёнком на руках.

Месси вышел на замену во втором тайме матча против "Реймса" (2:0), впервые сыграв за ПСЖ спустя три недели после перехода. 

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