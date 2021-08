Месси сфотографировался с сыном вратаря "Реймса" после дебютного матча за ПСЖ

Фото твиттер ПСЖ

Голкипер "Реймса" Предраг Райкович обратился с просьбой к дебютанту ПСЖ Лионелю Месси после очного матча 4-го тура Лиги 1.

Вратарь захотел, чтобы его сын сфотографировался со звёздным аргентинцем.

34-летний нападающий согласился сделать фото с ребёнком на руках.

A quick selfie, a banner signing and bumping into Thierry Henry!



A surreal ending for Leo Messi in his first game for PSG!



Watch Now - https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/9WvAvcMpgJ