Месси сфотографировался с трофеем Кубка Америки

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился фотографией с трофеем Кубка Америки.

"Какое красивое безумие! Это потрясающе, слава богу! Мы чемпионы! Да, черт возьми!" - написал Месси в своем инстаграме.

В финальном поединке Аргентина обыграла Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхель ди Мария.

34-летний Месси выиграл свой первый взрослый трофей со сборной. Ранее у него в активе была только победа на Олимпийских играх.

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