Месси сказал, что вернется в "Барселону"

1 Теги барселоналионель мессипсж

Месси сказал, что вернется в "Барселону"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о своем возвращении в "Барселону".

"Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в "Барселону", потому что это мой дом, я собираюсь жить в Барселоне.

И, очевидно, если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я с радостью вернусь", – сказал аргентинский футболист.

Напомним, что Месси покинул "Барселону" прошлым летом на правах свободного агента.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

А куда вернется гелевый???.... Из МЮ его скоро выгонят... В Турине его ненавидят за эгоизм... В Мадриде рядом с Пеле и Марадоной стоит статую Месси.... В Португалии его называют свиньей... Остается только на панель.... А-ха-ха-ха-ха...

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