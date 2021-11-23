Месси сказал, что вернется в "Барселону"
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о своем возвращении в "Барселону".
"Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в "Барселону", потому что это мой дом, я собираюсь жить в Барселоне.
И, очевидно, если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я с радостью вернусь", – сказал аргентинский футболист.
Напомним, что Месси покинул "Барселону" прошлым летом на правах свободного агента.
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