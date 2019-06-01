Месси скучает по Хави и Иньесте

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что ему не хватает бывших полузащитников каталонской команды Хави и Андреса Иньесты.

"Я скучаю по Хави и Иньесте. С ними мы были уверены в победе над любым соперником. С кем бы мы не играли, всегда знали, что выиграем", - цитирует 31-летнего аргентинца Marca.

Напомним, что Месси, Хави и Иньеста играли вместе в составе "Барсы" с 2003 года. За этот период команда только Лигу Чемпионов выиграла 4 раза.

Хави покинул "Камп Ноу" в 2015 году и перебрался в катарский "Аль-Садд". Что касается Иньесты, то его уход состоялся в 2018 году - он продолжил карьеру в японском "Виссел Кобе".

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