Месси скучает по Хави и Иньесте

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Месси скучает по Хави и Иньесте

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что ему не хватает бывших полузащитников каталонской команды Хави и Андреса Иньесты.

"Я скучаю по Хави и Иньесте. С ними мы были уверены в победе над любым соперником. С кем бы мы не играли, всегда знали, что выиграем", - цитирует 31-летнего аргентинца Marca.

Напомним, что Месси, Хави и Иньеста играли вместе в составе "Барсы" с 2003 года. За этот период команда только Лигу Чемпионов выиграла 4 раза.

Хави покинул "Камп Ноу" в 2015 году и перебрался в катарский "Аль-Садд". Что касается Иньесты, то его уход состоялся в 2018 году - он продолжил карьеру в японском "Виссел Кобе".

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Ещё бы. Нет сейчас у гнома таких партнёров как Хави и Иньеста, которые ему славу создавали, зачастую в ущерб себе. Хотя бы каждому по своему липовому мячу отдал. Ведь с 14ого года гном полный ноль.

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Карыч
Карыч

Ещё бы. Нет сейчас у гнома таких партнёров как Хави и Иньеста, которые ему славу создавали, зачастую в ущерб себе. Хотя бы каждому по своему липовому мячу отдал. Ведь с 14ого года гном полный ноль.

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