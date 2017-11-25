Месси: "Сложнее всего мне отказаться от шоколада"

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Месси: "Сложнее всего мне отказаться от шоколада"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси, признался, что, несмотря на диету, не может себе отказать в употреблении шоколада.

"Даже сейчас мне сложнее всего отказаться от шоколада. Иногда я грешу тем, что его ем" - цитирует 30-летнего аргентинца Marca.

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комментарии
Конь

Видно,что вся борода в шоколаде. Того и рыгает на поле.

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