Месси сменил имидж перед матчем с "Мальоркой"

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Месси сменил имидж перед матчем с "Мальоркой"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сменил имидж. Об этом сообщается в твиттере каталонского клуба.

В матче 28-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой" (3:0) 32-летний футболист был без бороды и с новой прической. 

Отметим, что в этой встрече футболист отметился двумя ассистами и одним голом.

А еще: "Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой". На счету Месси гол и два ассиста| http://soccernews.ru
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