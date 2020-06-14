Месси сменил имидж перед матчем с "Мальоркой"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сменил имидж. Об этом сообщается в твиттере каталонского клуба.

В матче 28-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой" (3:0) 32-летний футболист был без бороды и с новой прической.

Отметим, что в этой встрече футболист отметился двумя ассистами и одним голом.

А еще: "Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой". На счету Месси гол и два ассиста| http://soccernews.ru