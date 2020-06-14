Месси сменил имидж перед матчем с "Мальоркой"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси сменил имидж. Об этом сообщается в твиттере каталонского клуба.
В матче 28-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой" (3:0) 32-летний футболист был без бороды и с новой прической.
Отметим, что в этой встрече футболист отметился двумя ассистами и одним голом.
А еще: "Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой". На счету Месси гол и два ассиста| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14