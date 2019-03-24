Месси сможет принять участие в матче с "Эспаньолом"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси сможет сыграть в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом", сообщает ESPN.

По сведениям издания, травма форварда, которую он получил в товарищеском матче против Венесуэлы (1:3), оказалась несерьезной.

Матч "Барселона" – "Эспаньол" состоится 31 марта на стадионе "Камп Ноу".

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 37 матчей за каталонский клуб во всех турнирах, забил 39 голов и сделал 21 результативную передачу.

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