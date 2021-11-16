Месси сможет сыграть против Бразилии
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, сыграет ли нападающий Лионель Месси в матче против Бразилии.
"Перед прошлым матчем он был в хорошем физическом состоянии, но мы решили, что лучше ему провести на поле лишь часть игры.
С Бразилией, я могу подтвердить, он сыграет, надеемся, он хорошо будет себя чувствовать.
Нам предстоит очень тяжелая игра против команды, лидирующей в отборочной группе и уже вышедшей на ЧМ. Но это не то же самое, что финал Кубка Америки", – сказал Скалони.
Игра между Аргентиной и Бразилией состоится 17 ноября. Начало встречи запланировано на 02:30 по московскому времени.
Также не пропустите: Три игрока "Барселоны" тренировались несмотря на выходной. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября
-
Италия не сумела обыграть Северную Ирландию
-
Англия уничтожила сборную Сан-Марино, забив 10 голов
-
Карпин рассказал, при каком условии был бы готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Карпин может покинуть сборную России
Лента новостей
-
Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября
-
1
Италия не сумела обыграть Северную Ирландию
-
1
Англия уничтожила сборную Сан-Марино, забив 10 голов
-
Месси сможет сыграть против Бразилии
-
Три игрока "Барселоны" тренировались несмотря на выходной
-
Карпин рассказал, при каком условии был бы готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Неймар не сыграет с Аргентиной из-за повреждения
-
Орлов критически высказался о Зобнине
-
"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" может бесплатно потерять своего воспитанника
-
Манчини высказался о возможном участии сборной Италии в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022
-
Компани высказался о Луисе Суаресе
-
"Реал" может продлить контракт с Модричем
-
Президент "Севильи" рассказал о целях клуба
-
Ла Лига одобрила назначение Хави тренером "Барселоны"
-
Полузащитник "Наполи" интересен "Реалу" и "Барселоне"
-
Ван де Бек может перейти в другой клуб АПЛ
-
Карпин может покинуть сборную России
-
"Ньюкасл" может заплатить немалые деньги за нападающего "Альмерии"
-
Карпин рассказал, как Дзюбе вернуться в сборную России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18