Месси сможет сыграть против Бразилии

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, сыграет ли нападающий Лионель Месси в матче против Бразилии.

"Перед прошлым матчем он был в хорошем физическом состоянии, но мы решили, что лучше ему провести на поле лишь часть игры.

С Бразилией, я могу подтвердить, он сыграет, надеемся, он хорошо будет себя чувствовать.

Нам предстоит очень тяжелая игра против команды, лидирующей в отборочной группе и уже вышедшей на ЧМ. Но это не то же самое, что финал Кубка Америки", – сказал Скалони.

Игра между Аргентиной и Бразилией состоится 17 ноября. Начало встречи запланировано на 02:30 по московскому времени.

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