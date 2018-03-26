Месси сможет сыграть против Испании

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Месси сможет сыграть против Испании

Наставник сборной Аргенины Хорхе Сампаоли рассказал о состоянии здоровья Лионеля Месси.

"Месси работал на тренировке без ограничений, он готов играть. Если бы был какой-то риск, он сам бы об этом сказал. Перед матчем с итальянцами Лео сказал, что он не готов и играть не будет" - приводит слова Сампаоли A Bola.

Напомним, что завтра в 22:30 состоится товарищеская игра между сборными Испании и Аргентины.

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