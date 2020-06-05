Месси сможет сыграть с "Мальоркой"

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Месси сможет сыграть с "Мальоркой"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси готов принять участие в ближайшем матче своей команды.

Накануне стало известно, что аргентинец испытывает дискомфорт в приводящей мышце, вследствие чего может пропустить гостевую игру с "Мальоркой", которая состоится 13 июня в 23:00 по московскому времени.

Однако, по информации Sport.es, звёздный форвард полностью здоров и будет тренироваться в общей группе.

Сообщается, что Месси не испытывает серьёзных проблем с приводящей мышцей, а возникший дискомфорт - естественная реакция из-за двухмесячного перерыва.

32-летний нападающий в текущем сезоне забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче.

Не пропустите: Месси рекомендует "Барселоне" подписать вингера "Севильи". | http://soccernews.ru
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Real Madrid ForEver
Real Madrid ForEver

Hala Madrid! Madrid Campeon!

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lesnovsky

Конечно... И не надейтесь, уроды... Хе-хе...

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