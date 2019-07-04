Месси снова без трофея со сборной! Вспоминаем все поражения великого аргентинца в решающих матчах

Лионель Месси снова не помог сборной Аргентины одержать победу на серьезном турнире – в полуфинале Копа Америка 2019 "альбиселесте" уступили Бразилии и прекратили борьбу за трофей. Несмотря на все величие 32-летнего Месси, в его активе в составе национальной команды остается только победа на Олимпийских играх 2008, а также "золото" Чемпионата Мира 2005 среди команд U-20 (и еще несколько полуофициальных кубков). Вряд ли эти награды перевесят то разочарование, которое испытывает один из двух лучших футболистов современности после неудачи на каждом серьезном турнире среди национальных сборных. Копа Америка 2019 стала 9-й попыткой Месси выиграть значительный трофей в составе Аргентины. Как и в предыдущих 8 случаях, поход Лео и "бело-голубых" за кубком оказался неудачным. Интересно, что в фатальных для Аргентины матчах Месси не забивал ни разу, хотя является лучшим бомбардиром в истории "альбиселесте" – 68 голов. Предлагаем совершить экскурс в историю и вспомнить все поражения Месси в национальной сборной.

ЧМ-2006, 1/4 финала. Германия - Аргентина - 1:1 (4:2 по пен.)

Дебютная неудача Месси в составе национальной команды! На пути к финалу мундиаля 2006 путь Аргентины заслонили хозяева турнира – немцы. Основное время четвертьфинального поединка завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались представители Европы – 4:2. В том матче нападающий "Барселоны" не появился на поле. Всего же в активе тогда еще 19-летнего Месси 1 гол на турнире, который он забил в ворота Сербии и Черногории в матче 2-го тура группового этапа.

Копа Америка 2007, финал. Бразилия - Аргентина - 3:0

Первый проигранный финал Лео в составе "альбиселесте"! Обидчиком Аргентины, как и на Копа Америка 2019, стала Бразилия. Месси вышел в стартовом составе, однако это не спасло его команду от разгромного поражения – бразильцы уничтожили соперника со счетом 3:0 и выиграли свой 8-й континентальный трофей. На том турнире Месси отметился двумя голами – в четвертьфинале с Перу и полуфинале против Мексики.

ЧМ-2010, 1/4 финала. Аргентина - Германия - 0:4

Опять чемпионат мира, снова четвертьфинал, опять Германия. Однако на этот раз Бундестим легко разгромила Аргентину, забив 4 безответных гола. На том мундиале Месси уже был безапелляционным игроком основы, но не забил на турнире ни одного мяча, нанеся при этом 29 ударов по воротам. Интересно, что в сезоне 2009/10, который предшествовал Чемпионату Мира, Лео забил 34 гола в Ла Лиге и 8 в Лиге Чемпионов.

Копа Америка 2011, 1/4 финала. Аргентина - Уругвай - 1: 1 (4:5 по пен.)

Первый же раунд плей-офф стал для "альбиселесте" роковым в 2011 году. Основное время четвертьфинального поединка против Уругвая завершился вничью 1:1, а в серии пенальти уругвайцы оказались сильнее. Месси, который бил первым, свой удар реализовал, однако единственный промах в пассиве Карлоса Тевеса. К слову, на той Копе Месси также не забил ни одного гола, за исключением удара в серии пенальти. Этот турнир стал вторым подряд, на котором звезда "альбиселесте" ни разу не поразил ворота соперников.

ЧМ-2014, финал. Аргентина - Германия - 0:1

В третий раз подряд обидчиком Месси на Чемпионате Мира стала сборная Германии (удивительно, что в России Аргентина не вылетела от руки Лёва и компании! Ах да, прото немцы не выползли из группы!), и это поражение стало самым болезненным. В экстра-тайме финального матча Мундиаля Марио Гетце, который вышел на замену, забил единственный мяч в поединке и принес Германии титул чемпиона мира. К слову, у Месси в том финале был шикарный момент, однако форвард его не реализовал. Всего же в активе Лионеля оказалось 4 гола. ФИФА признала аргентинца лучшим игроком турнира.

Копа Америка 2015, финал. Чили - Аргентина - 0:0 (4:1 по пен.)

Второй год подряд Аргентина остановилась в шаге от трофея. В финале Копа Америка против хозяина турнира Чили "альбиселесте" уступили лишь в серии послематчевых пенальти. Основное время поединка завершилось нулевой ничьей, а в серии 11-метровых более меткими были чилийцы. Месси свой удар реализовал, однако ошиблись Игуаин и Банега. Решающий удар издевательски выполнил Алексис Санчес. В активе Месси на турнире один гол и два удачных 11-метровых в серии пенальти.

Копа Америка 2016, финал. Чили - Аргентина - 0:0 (4:2 по пен.)

Уже через год вся Аргентина почувствовала дежавю – в финале юбилейного Копа Америка "бело-голубые" снова играли против Чили. И снова основное время поединка завершилось без голов, а Аргентина уступила лишь в серии послематчевых пенальти. Месси бил первым и не реализовал свой удар, пульнув выше ворот. 4:2 – победа Чили, после чего Месси заявил о завершении карьеры в составе национальной команды. Однако через несколько месяцев форвард изменил свое решение и вернулся в сборную. К слову, на том турнире Месси забил 5 голов, став вторым лучшим бомбардиром после Эдуардо Варгаса.

ЧМ-2018, 1/8 финала. Франция - Аргентина - 4:3

Наиболее ранний вылет Аргентины с Месси в составе. "Альбиселесте" уже в 1/8 финала попали на Францию ​​– как оказалось, будущих победителей чемпионата. Аргентина по ходу встречи даже вела в счете, однако невероятный гол Павара и дубль Килиана Мбаппе (который повозил аргентинские фланги) вывел в четвертьфинал именно европейцев. В активе Месси только 1 гол на мундиале – в ворота Нигерии в матче 3-го тура.

Копа Америка 2019, полуфинал. Бразилия – Аргентина – 0:2

Последняя неудача Месси и компании! После неуверенного выхода из группы и прохода Венесуэлы в четвертьфинале Аргентина попала на Бразилию. В матче с противоречивым судейством хозяева турнира одержали победу 2:0 и сыграют в финальном поединке против Перу (который сегодня ночью разгромил Чили). Усилий Месси в матче против Бразилии оказалось недостаточно. Форвард был едва ли не лучшим в своей команде, однако весь турнир провел довольно бледно в плане результативности – лишь один гол, да и тот с пенальти. Однако есть и другая "изюминка" – Месси впервые спел гимн Аргентины. Но в итоге пение не обладало магическими свойствами.

В следующем году Месси в десятый раз попытается выиграть трофей в составе сборной Аргентины - именно его страна совместно с Колумбией примет очередной Копа Америка. Возможно, с юбилейной попытки Лионель все же прервет серию неудач?

Игорь Малиенко | soccernews.ru