Месси снова пропустил тренировку "Барселоны"

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Месси снова пропустил тренировку "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку в преддверии матча 3-го тура Примеры с "Осасуном". Об этом пишет AS.

По данным источника, футболист продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. Сейчас он тренируется по индивидуальной программы.

Матч "Осасун" - "Барселона" состоится 31 августа. Начало - в 18:00 (мск).

Отметим, что Месси уже пропустил матч с "Атлетиком" (0:1) и "Бетисом" (5:2).

А еще: Сын Месси порадовался голу в ворота "Барселоны"| http://soccernews.ru
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