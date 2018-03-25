Месси снова пропустил тренировку сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси снова пропустил тренировку своей команды, информирует sport.es.

Сообщается, что вчера 30-летний форвард работал отдельно от своих партнеров по индивидуальной программе в спортзале из-за болей в правой ноге. Его участие в предстоящем во вторник товарищеском матче со сборной Испании остается под вопросом.

Напомним, "Барселона" уже попросила Сампаоли предоставить Месси отдых. | soccernews.ru