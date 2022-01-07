Месси снова тренировался отдельно от команды
Фото твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси второй день подряд занимается по индивидуальной программе.
После возвращения из Росарио в Париж 34-летний футболист не тренировался в общей группе команды.
Напомним, что в Аргентине звёздный форвард перенёс коронавирус.
В текущем сезоне Месси сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: Мбаппе - самый влиятельный человек во французском футболе по версии L'Equipe, Месси - третий. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча с "Реалом"
-
Тренер "Гранады" высказался о "Барселоне" перед очным матчем
-
"Сельта" подписала игрока сборной Мексики
-
Миранчук не хочет в "Дженоа"
-
"Манчестер Юнайтед" не намерен совершать трансферы зимой
-
Бенжамена Менди выпустили из тюрьмы под залог
-
Кержаков лично убеждает Жиркова перейти в "Нижний Новгород"
-
"Вест Хэм" продлил контракт с ямайским форвардом
-
Месси снова тренировался отдельно от команды
-
Бэйл может летом завершить карьеру, но при одном условии
-
Зайнутдинова нашли в Казахстане
-
Три футболиста "Барселоны" вылечились от коронавируса
-
"Краснодар" подтвердил трансфер Алонсо
-
Все детали перехода Коутиньо из "Барселоны" в "Астон Виллу"
-
"Атлетико" надолго теряет Гризманна
-
Стала известна зарплата Медины в ЦСКА
-
1
Левандовски, Месси и Салах поспорят за звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА
-
Махрез тайно женился на 23-летней модели
-
ЦСКА сделал предложение хавбеку "Лилля"
-
Президент "Реала" Перес хочет, чтобы Холанд перешёл в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13