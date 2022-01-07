Месси снова тренировался отдельно от команды

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Месси снова тренировался отдельно от команды

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси второй день подряд занимается по индивидуальной программе.

После возвращения из Росарио в Париж 34-летний футболист не тренировался в общей группе команды.

Напомним, что в Аргентине звёздный форвард перенёс коронавирус.

В текущем сезоне Месси сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

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