Месси снова задумался об уходе из "Барселоны"

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Месси снова задумался об уходе из "Барселоны"

Будущее нападающего Лионеля Месси в "Барселоне" находится под вопросом, сообщает Cope.es.

По информации источника, звёздный футболист и его окружение очень расстроились из-за поражения от "Баварии" в ЛЧ со счётом 2:8.

Усиливающийся кризис "сине-гранатовых" вновь заставил аргентинца задуматься о смене команды.

33-летний Месси решил, что в случае отсутствия кардинальных изменений в клубе до июня 2021 года, он уйдёт на правах свободного агента.

Форвард всю карьеру провёл в "Барсе", выиграв 34 трофея, однако в этом сезоне "блауграна" не взяла ни одного титула.

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