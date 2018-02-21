Месси снял проклятие "Челси", забив "аристократам" свой первый гол

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Месси снял проклятие "Челси", забив "аристократам" свой первый голФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси снял проклятие лондонского "Челси", забив "аристократам" свой первый гол.

Свое "голевое молчание" в играх с "синими" аргентинский бомбардир прервал на 795-й минуте. Ассистентом у 30-летнего нападающего выступил капитан "сине-гранатовых" Андрес Иньеста.

Не пропустите видео гола Месси. | soccernews.ru

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