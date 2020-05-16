Месси снялся в клипе пуэрториканского рэпера

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Месси снялся в клипе пуэрториканского рэпера

Капитан "Барселоны" Лионель Месси принял участие в съёмках клипа пуэрториканского рэпера Residente.

По сюжету влюблённые пары с разных уголков мира целуются, демонстрируя свои чувства друг к другу.

Среди прочих в клипе снялись звёздный аргентинец и его супруга Антонелла Рокуццо.

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