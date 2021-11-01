Месси собирается стать спортивным директором "Барселоны"

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Месси собирается стать спортивным директором "Барселоны"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси признался, что планирует вернуться в "Барселону" после завершения карьеры для административной работы.

"Да, я хотел бы однажды вернуться в "Барсу". Я всегда говорил, что хочу помогать клубу, быть ему полезным, внести свой вклад. У меня есть желание стать спортивным директором. Хочу помочь, потому что люблю этот клуб. Желаю "Барселоне" всего хорошего, чтобы команда росла и входила в число лучших в мире", - приводит слова 34-летнего футболиста Sport.es.

Звёздный аргентинец покинул "блауграну" в августе этого года в связи с истечением срока контракта. Клуб не смог продлить с ним соглашение из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

До этого Месси провёл в "Барсе" всю карьеру, сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и завоевал 35 трофеев.

Не пропустите: Месси готов сыграть против "РБ Лейпцига" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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